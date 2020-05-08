苗栗縣各公所受理無保工作者紓困申請，每天都忙得不可開交。（巫靜婷攝）

無保工作者1萬元紓困金之亂，讓各地公所與民眾怨聲載道，苗栗縣政府社會處為避免各公所受理標準不同引紛爭，7日緊急訂定「苗栗縣因應疫情申請急難紓困救助案件一次告知單」，並召集各公所承辦人員開會凝聚共識，8日起民眾備妥3項資料可加速審核。

行政院為照顧基層弱勢無保工作者，4日宣布發放1萬元紓困金，不過卻沒先與地方溝通，政策6日倉促上路，規定一日三變，讓民眾火大，也使基層公務員無所適從，一度不敢受理申請，苗栗縣府為釐清各公所疑義，7日下午召集18鄉鎮市公所承辦人員開會，依據現行收到公文，擬定共通處理作業原則。

苗栗縣無保工作者8日起要領1萬元紓困金，最好先備齊全戶戶籍謄本、申請人身分證、印章及申請人存摺封面影本，再到居住地公所辦理，承辦人員會給予一次告知單，讓民眾詳閱內容確認是否符合資格，簽名後開始申辦，民眾需填具申請書暨個案認定表及切結書。

社會處社會救助及社工科科長邱芳珍表示，紓困金申辦遵照衛福部指示，以「認定從寬、資料從簡、發放從速」3大方向進行，不符合資格者將轉介其他紓困補助，符合資格者若無法備齊資料，單憑身分證也能辦理，但因調閱財稅資料等程序，若遇案件量大，審核日程會拉長。

社會處表示，紓困金款項已撥付至各公所，後續由公所審核後發放，至於民眾反映不具工作能力人口卻有工作事實能否領1萬元紓困，以及2018、2019年的財稅資料是否能作為受疫情影響的依據，還有待中央回應；截至8日，苗栗縣受理案件數超過300件。

(中時 )