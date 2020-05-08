今年第一季每股盈餘0.78元的中碳（1723），受到新冠肺炎疫情和油價崩跌的雙重壓力，今年4月營收下滑到3.32億元，月減約36.9％，獲利也因營運成本上揚，單月每股稅前淨利約0.13元，面對劇烈變局，中碳將持續觀察市場動態，調整銷售策略，變更產品組合，並積極鞏固現有客戶與訂單，開拓客源尋求突破，提升銷售量，以減少衝擊。

中碳8日公告今年4月自結營收約3.32億元，較上個月減少36.9％，營業利益約0.333億元，較上個月減少42.3％，合併稅前淨利約0.303億元，較上個月減少37.6％，每股稅前淨利0.13元。

中碳發言人黃初凱8日表示，由於在中美貿易衝突尚未緩解之際，新冠肺炎疫情爆發並擴散，全球多國紛紛鎖國封城、停工，原油也大幅崩跌，對經濟的影響擴大，衝擊多國產業鏈，上下游原物料互相牽制，人員移動、貨物運輸也持續受限，加上消費減少，中碳產品相關的石化業、鋼鐵業、汽車業與相關組件、手機與相關組件、動力工具等都受影響。

他說，碳材料產品目前銷售大陸市場的比例仍高，但因與油價連動的煤化學品價格下跌，受疫情影響而價跌量縮，導致生產成本升高，壓縮營收與獲利。

黃初凱指出，面對外在環境的劇烈變化，中碳除了採取開源節流措施，以降本增利之外，也持續觀察市場動態，調整銷售策略，變更產品組合，以應對不同品項在產業衝擊下的消長，積極鞏固現有客戶與訂單，並開拓客源尋求突破，提升銷售量以減少衝擊。

他強調，中碳去年強化拓日、韓、以及東南亞的客戶、分散市場風險的努力，正在展現曙光，在碳材料產品方面，與數家客戶的技術合作與代工方案，也已有進展，逐步為後續市場擴展、銷售擴大與營收擴增鋪路。

黃初凱表示，目前疫情與原油崩盤，似有逐步緩解的傾向，在中鋼、中龍、台塑越南河靜鋼廠對中碳穩定供料之下，煤焦油、輕油等主力產品的產銷營運，長期來說，預期都能夠順利推展，未來精碳材料市場，也將隨著各國對綠能的推展，以及幾家客戶建廠逐漸衍生的需求，可望趨於穩定，整體營運仍趨向審慎樂觀。

(工商 )