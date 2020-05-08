591據實價登錄調查全台六都最便宜的熱門社區，台北市房價最低的文山區「觀星台北」每坪38.2萬以外，全台各地不乏房價1字頭的社區，新北、桃園、高雄甚至都有單價「個位數」、且一年交易超過20件的社區，如新北三芝「熱帶嶼」僅每坪7.6萬元。

都會區房價高不可攀，不過都會區外圍仍有不少1字頭、甚至個位數的房價，591針對一年超過20件交易的社區調查發現，六都中都還有不少「單價個位數」的社區，除了新北三芝的「三芝熱帶嶼」外，包括如桃園楊梅「台北比佛利夏威夷區」、「台北亞熱帶凱撒區」，以及高雄大社「運動家廣場」、大寮「陽明山莊」、前鎮「憲德大樓」房價多在每坪8萬元以下，台中及台南的最低價熱門社區，房價也多在每坪10～12萬元左右。

以大台北地區最低價的社區「三芝熱帶嶼」來說，為早年推出的休閒休宅，社區多一房規劃，成交總價落在百萬元出頭，除了吸引有地緣性的退休族，也有部分投資置產客群。

同樣也是單價每坪7萬多元的楊梅「台北比佛利夏威夷區」及「台北亞熱帶凱薩區」，鄰近幼獅工業區，工業區就業人口、近國道1號也吸引不少尋找低價位的客群。

房地產業者指出，近年房價經過大漲後回檔幅度有限，不過漲勢多集中在發展成熟的都會區及具有前瞻題材的重劃區，不少都會區外圍房價受惠這波資產增值有限，有些社區則因地處較偏遠、進駐率較低、社區管理等問題，導致房價低檔，甚至還有個位數房價。

不過，六都中仍有不少房價1字頭社區位處周邊生活機能完善的商圈，由於房價低，仍吸引資金有限、具地緣關係的自住客，以及看好租金報酬率及轉售具套利空間的投資客進場。

(工商 )