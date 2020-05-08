台視、三立新週日浪漫穿越偶像劇《浪漫輸給你》如火如荼在台中開拍，女主角宋芸樺首次參與華劇演出，飾演幻想「霸道總裁愛上我」的平凡女孩，意外掉入言情小說《總裁你壞壞》中，卻發現自己在小說裡的角色竟是砲灰惡毒女配。

宋芸樺首次參與華劇演出，飾演幻想「霸道總裁愛上我」的平凡女孩。（三立提供）

宋芸樺在《我的少女時代》留給觀眾太深刻的印象，這次在《浪漫輸給你》中同樣會噴發少女心，不過對於「浪漫」這件事，宋芸樺笑說自己屬於超冷靜又理性型，如果有太讓人出戲的劇情，可能就會看不下去，對男主角的幻想也瞬間煙消雲散，但也曾入迷韓劇、幻想自己是女主角，能跟男主角談一場轟轟烈烈的戀愛。例如《鬼怪》孔劉，喜歡帥又有點幽默反差的人設，「如果能被他救，再危險也願意」。

宋芸樺笑說自己屬於超冷靜又理性型，如果有太讓人出戲的劇情，可能就會看不下去。（三立提供）

宋芸樺這次在《浪漫輸給你》跟張立昂合作是很特別的緣份，兩人雖然合作過幾次，但都沒戀愛戲，現在終於有一部戲配對。張立昂覺得，在劇中倒追他的宋芸樺個性很活潑，加上她本身是很有幽默感的女生，有點鬼靈精怪，常常逗得我很開心，拍戲過程中是幫忙減壓的好幫手，加上兩人默契夠，有時耍帥也不會笑場。

張立昂覺得與宋芸樺的角色在《浪漫輸給你》裡比較是一開始死對頭後來發展成愛情。張立昂記得之前有一次跟蔡瑞雪有比較浪漫的戲碼，然後宋芸樺突然跑出來，讓他突然心情很緊張，就像是偷做壞事被抓到的感覺。

宋芸樺這次在《浪漫輸給你》跟張立昂合作是很特別的緣份，兩人雖然合作過幾次，但都沒戀愛戲，現在終於有一部戲配對。（三立提供）

台視、三立新週日浪漫穿越偶像劇《浪漫輸給你》宋芸樺、張立昂浪漫對戲。（三立提供）

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