高市警三民一分局十全路派出所日前接獲1名女大生報案，稱她的車停在住家旁騎樓卻不見了，希望尋求警方協助，巡邏女警員林春年接獲通報立即趕赴現場積極尋車，火速在10分鐘內就順利找回機車，原來女大生搞了烏龍，忘記將車停在飲料店，對於警方熱心協助女大生表示十分感激。

女大生平常都將其愛車停放於住家旁店家騎樓，但因圖方便不常鎖龍頭鎖，僅記得將機車停於騎樓且有拔取鑰匙，怎料中午準備出門買飯時就發現機車不見了，擔心遭竊嫌騎走，於是向警方請求協助，警方調閱周遭監視器並未發現機車蹤影，經查詢也未遭拖吊，立即派員於烈日之下積極尋車。

林春年接獲通報立即趕赴現場查看，並不斷穿梭在巷子內找尋遺失車輛，最後在鄰近的飲料店旁發現該車，女大生才恍然大悟想起，昨晚去了住家附近的飲料店，隨後便步行返家，忘記愛車還停放於飲料店門口。車主表示對自己鬧出一場烏龍感到不好意思，幸好有警方即時幫忙，才能找回機車。

高市警三民一分局表示，許多民眾在停車時，未特別留意停車地點而導致找不到愛車，提醒可用手機照相，找一個醒目之標的物為基準，將周遭建築物的明顯特徵拍照留存，避免事後苦尋不著車輛，且停放車輛時務必要拔取鑰匙並上鎖。注意車輛的防盜保管，盡可能停放在燈光明亮及有監視器處所，避免車輛遭誤騎或遭竊損失。

(中時 )