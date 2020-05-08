台北地院審理「卡神」楊蕙如網軍案，今開庭勘驗檢方扣押蔡福明手機當天的偵查庭錄影。楊的律師認為，扣押程序不合法，手機內容不得作為證據，公訴檢察官則說，當時蔡的辯護律師在場，律師也說扣押「沒有意見」，顯然有徵詢被告同意。

影片中，檢察官先請蔡福明拿出手機，並向蔡確認LINE中暱稱「琪琪」是否為楊蕙如，看了一陣子後，隨即表示要扣押，蔡及律師起初雖表示不願意，因為蔡做白牌車司機，沒了手機會影響工作，也無法與律師聯繫。

檢察官解釋，手機屬可為證據之物，依法得扣押，檢方能做的事情就是請鑑識人員盡快處理後，再通知發還，如果被告不同意，檢方仍可向法院聲請搜索扣押，時程上就會比較慢。

蔡福明少有發言，頻頻望向律師，律師最後表示，這個案子對蔡造成很大困擾，蔡已經認罪，公益捐、發文道歉等方式都願意，如果檢方考量他沒有前科，予以緩起訴，要扣押就沒有意見，只希望到此結束。

檢察官最後發還SIM卡，說「最多只能做到這樣」，然後讓蔡福明簽署扣押同意書，該手機迄今仍未發還。

勘驗完畢後，公訴檢察官說，影片中可見檢方明確解釋得扣押的理由，以及得向法院聲請搜索的辦案方式，是讓被告、律師衡量利益後選擇。律師當下若認為不合法，可直接讓檢察官聲請搜索後被法官駁回，但最後仍同意簽名，現在卻又回頭爭執證據能力，感到遺憾。

蔡福明的律師反嗆，檢方用哄騙的方式拿手機來看，然後話鋒一轉就說要扣押，雖說會盡快發還，迄今卻仍沒還，他連理由都不曉得，罔顧人民財產權的偵查手段，也讓他感到遺憾。

楊蕙如的律師則說，檢方從命蔡福明交出手機，勘驗手機內容，命蔡登入PTT，喻知扣押，發還SIM卡，最後詢問是否同意讓檢方下載手機內容，根本不符合扣押程序，因此不得作為證據使用。

(中時 )