520總統就職在即，台灣獨立建國聯盟今天表示，蔡英文總統在這次就職演說，不要使用中華民國一詞，而是用「台灣」為名。

台獨聯盟指出，蔡總統在第一次就職演說，用了5次「中華民國」。在武漢肺炎肆虐全球，為台灣和中國更清楚劃分出心理和政治的邊界之際，呼籲蔡總統藉連任就職演說，樹立標誌性的起點；用不再提起「中華民國」的方式，用「台灣」為名，對全國人民與世界做出宣示：「完全屬於台灣的時代，由此開始。進而在第二任內，逐步掃除中國殖民殘餘、廢棄中華民國體制，使台灣成為真正的獨立國家。」

獨盟表示，無論從國際情勢與台灣人認同的趨向來看，挾台灣政治史上最高得票之威的蔡總統，與完全執政的民主進步黨，正站在歷史的關鍵點上，具備推動改變與實現理念的能量與能力。請蔡總統勿忘「台灣前途決議文」的本心：台灣主權獨立自主。

台獨聯盟今天發布新聞稿表示，蔡總統曾表示：「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國台灣」。雖然蔡總統在國家定位上仍未脫出「台灣前途決議文」的範疇，再次表明台灣中國互不隸屬的政治現實。但是，不論是「中華民國是台灣、台灣是中華民國」或是「中華民國台灣」等說法，語意模糊不清，對內對外都容易造成混淆，亦無法律授權基礎，更擔心，暫時的權宜而積非成是。

台獨聯盟表示，挾台灣政治史上最高得票之威的蔡總統，與完全執政的民進黨，正站在歷史的關鍵點上，具備推動改變與實現理念的能量與能力，請蔡總統勿忘「台灣前途決議文」的本心（台灣主權獨立自主）。

(中時 )