為了持續落實讓更多聽損者聽見希望的企業願景，明基集團虹韻助聽器年度公益活動再度起跑，「虹韻聽見愛希望工程」今年將捐贈100萬元的助聽器，捐助聽損無社福補助和經濟困難的家庭，並與明基友達基金會攜手深入偏鄉，進行聽力義檢及聽力照護講座。希望喚起大眾關注聽力照護的重要性，倡議弱勢聽損者友善環境、協助拾回良好生活品質。

「虹韻聽見愛希望工程」去年啟動後，獲得許多聽損朋友的溫馨迴響，今年再次延續，將關懷及溫暖傳遞給更多需要的人，也喚起社會對聽損者處境的重視。 美國印第安那大學臨床聽力學博士、也是國家認證聽力師連孟如表示，聽力受損影響層面會大幅提昇包括注意力不集中、語音理解能力衰退、記憶力衰退、學業及工作表現退步，易怒、緊張及憂慮，嚴重退化會引起失智、憂鬱症、糖尿病、心血管及腎臟疾病等，不可不慎重看待。 花蓮有位中學生，由於幼年的一場小感冒未根治，致使聽力日漸退化。直至學校健檢報告，家人才知道他左耳聽力異常。擔憂的母親帶到大醫院複診，醫師再度證實他已全然喪失左耳聽覺。醫師雖建議安裝助聽器改善狀況，然而添購助聽器的龐大費用，對於學生的家庭實在是一大負擔，一直到國中都未配戴，而聽力受損關係漸漸造成學習有負面影響，師長、母親到處積極尋找資源幫助，希望能幫助學生安心就學。 當獲得虹韻捐贈助聽器協助時，害羞沉默的學生在戴上助聽器脫口而出第一個詞「終於」，簡短兩字卻飽含諸多複雜的情緒。學生因得知左耳缺陷，但礙於家中經濟，不敢奢求。終於耳邊的朦朧成為美妙的旋律，終於人生能翻開新的篇章，這場景深深地撼人心弦，是母親與孩子所獲得最美好的禮物。

單側聽損協會會長陳惠琪分享，寶貝女兒淨淨出生時就有右耳單側聽損的問題，讓孩子配戴著助聽器培養語言的理解和說話表達，她時時擔心著孩子的學習、進入學校與人相處、交際各種問題，為此放棄了穩定的工作機會，一邊務農並將孩子帶在身邊照顧。有一次淨淨從學校回來，把助聽器遺落在學校，以為孩子有帶回家，在家翻來覆去的翻找了三四遍，最終還是沒有找到助聽器，雖然忍住情緒不責罵孩子，但重購買一台助聽器，對本就有經濟壓力的她來說負擔又更大。

現在有了虹韻「遺失送新機」保障，讓惠琪鬆了一口氣，因為兒童時期精力充沛，無法掌握他們的行為，且助聽器因體積小，在保管東西的時候，也沒有辦法像大人們那麼仔細，容易造成東西損壞或者遺失，若助聽器不見、故障需要重新購機，不僅造成經濟負擔，更影響父母與子女間的溝通情緒，虹韻為減輕家庭的負擔，提供「遺失送新機、故障免修換新機」的服務，讓孩子或者長輩遺失時也不用煩惱、放心使用助聽器。 在台灣需要照顧聽損者的家庭不在少數，看到兩位媽媽與孩子的故事，看見他們對聽損孩子的關心，以及母親的堅強，在世界上有一群需要被協助、包容的人，但人們可能從來沒有注意過，甚至可能不小心會誤解他們，因為他們的外表「跟平常人一樣」。不是每一個聽損家庭都有足夠的經濟能力，而經濟不好不應該放棄聆聽美麗音符的權利。

針對聽損無社福補助者、有經濟困難者的家庭，虹韻捐贈助聽器以善盡企業社會責任，共捐助20台助聽器，價值達100萬元。並承諾每年均推動「虹韻聽見愛希望工程」公益活動，期盼可以成為弱勢聽損家庭成長的助力。

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