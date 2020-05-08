永康分局獨創「交通之星」，鼓勵主動排除路障、紓解車潮有功人員。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

永康分局獨創「交通之星」，鼓勵主動排除路障、紓解車潮有功人員。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區有永康交流道及大灣交流道，緊鄰好幾個工業區，車流量大的主要路段車水馬龍，常見用路人貪快闖紅燈及未依規定兩段式左轉等違規行為，台南市警察局今年2月將永康區主要幹道中華路（台一線）列示範道路，永康分局獨創「交通之星」，鼓勵主動排除路障、紓解車潮有功人員，2月前因交通壅塞而報案件數，單月10餘件為高峰，至4月單月僅5件，降低幅度顯著，且與去年相較，交通事故日平均件數少2.83件，降低比率為15.6％。降幅顯著。

永康地區人口密集、腹地狹小，區內尚有永康交流道及大灣交流道，緊鄰數個工業區，形成南來北往、車水馬龍的交通特性，於車流量大的路段通行，車速相較緩慢，常見用路人貪快闖紅燈及未依規定兩段式左轉等違規行為，都是造成車禍的主因。且車多壅塞的路況，可能造成部分車輛搶快而肇事。

台南市警察局為改善交通瓶頸，疏導車流，防制交通事故發生，於去年8月執行易肇事路口（段）之交通違規大執法專案，並於今年2月將永康區主要幹道中華路（台一線）列為示範道路，積極疏導往來車流，並針對違規臨停者加以勸導，期駕駛能養成良好習慣。

統計去年8月大執法開始，至108年底，永康區交通事故日平均件數較108年上半年減少0.68件，降低比率為3.6％，自今年2月示範道路專案啟動後，與去年相比較，交通事故日平均件數更是減少2.83件，降低比率為15.6％。

自大執法專案執行迄已逾半年，經永康警群策群力，中華路段交通狀況有明顯改善，更有店家主動配合警方勸離人行道違規停放之車輛，民眾對於警方之疏導、執法作為更是肯定，透過市民信箱給予警方鼓勵的市民亦不在少數。

除事故防制成效外，永康分局亦獨創「交通之星」活動，對於主動排除路障、紓解車潮有功人員予以鼓勵，期勉同仁勇於任事，主動積極關心轄區路況；甚於今年2月份，擴增分局各派出所、勤務指揮中心及交通組之路況監控系統，輔以GOOGLE路況顯示，即時掌握路況，先於用路人發現交通異狀，期前排除，2月份以前因交通壅塞而報案件數高峰為單月10餘件，而後逐月遞減，至4月份單月報案件數僅5件，降低幅度顯著。

為感謝同仁這段期間辛勞，永康分局長呂世明也特地於交通尖峰時段，前往交通崗視察轄區車流狀況，並慰問同仁執勤辛勞。呂世明強調，警察同仁多於連續假期及重要節日時，犧牲假日，投身警政工作，為保護社會安全、維持交通順暢的第一線伙伴，不論身處何等環境，均兢兢業業，應給予支持與鼓勵。

(中時 )