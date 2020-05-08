高雄巿長韓國瑜致贈防疫暖心包。（高巿府提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿長韓國瑜致贈防疫暖心包。（高巿府提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿長韓國瑜致贈防疫暖心包。（高巿府提供／曹明正高雄傳真）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，社會弱勢生活不易，高雄市長韓國瑜8日在社會局長黃淵源陪同下，特別到旗津兩戶中低收入戶，關懷他們的生活情況、日常需求，並致贈社會局精心準備的「防疫暖心包」，內有米麵、餅乾、即時飲、罐頭等物資，讓民眾備受溫暖。

韓國瑜特意選在母親節前夕，拜訪林姓婦人的家庭，關心兩個小孩的課業，了解疫情對工作的影響，並對辛苦的媽媽致上敬意；在夏姓獨居男子家裡則是閒話家常，詢問對方工作及身體健康狀況，提醒獨身生活要保重。

韓國瑜說，照顧弱勢是政府首要工作，有任何問題及需求，都可立即尋求在地里長及里幹事幫忙，更叮嚀社工們要熱心關懷，讓弱勢族群可以處處感受溫暖。

高雄市政府指出，與中央攜手加強照顧弱勢者，由中央加發弱勢補助，高市府發放「經濟弱勢族群防疫暖心包」，提供民生必需物資給低收入戶及中低收入戶，8日已經分批配發，預計將有3萬2000家戶受惠。

(中時 )