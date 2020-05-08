新冠肺炎疫情持續4個多月，截至昨日仍有30人正在居家隔離，逾9200人正在居家檢疫，許多民眾也減少外出。專家表示，窩在家中不出門，許多人都會出現焦慮、情緒低落的狀態，但根據一項研究，若每日攝取2顆黃色奇異果，可在補充營養之餘，協助趕走負面情緒。

Tamlin Conner等人的研究團隊，以128名18至35歲的成年人為測試對象，將他們分為三組，一組每天食用兩顆黃色奇異果，一組服用250毫克維生素C錠劑，另一組則是服用一錠安慰劑，為期八周。前2周為導入期，確定他們沒有額外補充維生素；4周為介入期，開始食用奇異果、維生素、安慰劑；最後2周為排除期，什麼都不做，觀察影響的變化。

研究發現，食用黃色奇異果除了能讓維生素C濃度達到飽和狀態，實驗進行到2周時，能顯著提升受試者的幸福感，情緒干擾分數顯著降低 (p=0.033)。即使沒有繼續食用奇異果，正向心理狀態仍能保持一段時間，並且可大幅減緩疲勞情況。相較之下，維生素C錠組在實驗滿4個星期後，情緒也獲得改善，但未達統計顯著，且到了排除期，情緒正向效果就消失了。

亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道表示，人是群居動物，如果長時間處於隔離狀態，容易出現情緒低落、疲憊、焦慮、煩躁、失眠、注意力不集中、工作表現惡化等癥狀，其中又以情緒低落、焦躁為最常見。如自覺身陷憂鬱情緒，建議多至戶外走走，曬曬陽光，透過電話與人聊天談心，還可多吃含有維生素C且營養密度高的水果。

長庚科技大學保健營養系劉珍芳主任表示，從營養學角度來看，奇異果宛如「營養小金礦」，除了豐富的維生素C，還含有水溶性膳食纖維、礦物質、抗氧化物以及水果酵素，促進腸胃道好菌生長之外，同時也是低GI水果，幫助穩定血糖，進而改善情緒。

(中時 )