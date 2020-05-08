台積電大客戶蘋果今年推出A14處理器轉向5奈米製程後，原先蘋果釋出的7奈米產能，幾乎被超微（AMD）全吃下來，然而錯失先機的輝達（NVIDIA）也沒坐以待斃，利用三星較低的報價跟台積電談判，最後輝達選擇新一代安培（Ampere）繪圖晶片，由台積電7奈米代工。

快科技報導，超微藉由台積電7奈米打造新一代產品，在市場創造不少話題和銷售成績，輝達也想蹭台積電的熱度，未料蘋果釋出的台積電7奈米產能，全部被超微捷足先登。

不過輝達並未放棄，利用三星低報價優勢與台積電談判，取得有限成功，輝達可能選擇台積電7奈米來代工今年5月亮相新一代安培（Ampere）繪圖晶片；三星則負責中低端核心晶片，採用7奈米或8奈米製程，以展現成本優勢。

輝達執行長黃仁勳將在5月14日的「GTC 2020線上技術大會」發表演說，預計將有更多產品預測，以及對下一代安培晶片更具體的說法。

(中時電子報)