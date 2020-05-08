憨兒完成感恩卡製作，待返家時送給母親及家人。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，憨兒們今年無法返家歡度母親節，為解相思之愁及表達對母親感謝之意，教保員教導憨兒們製作卡片及康乃馨花束，待返家時送給母親，並安排視訊見面，讓憨兒在母親節前夕抒發對母親的思念情意。

「媽媽，我好想您，祝您母親節快樂！」阿輝對著螢幕上的媽媽激動的喊著，一邊展示他的手做卡片，媽媽也欣慰地予以回應；小穎的口語能力有限，但因一個月未返家，對著手機視訊鏡頭重複叫著「媽媽、媽媽」表達思念之情，在媽媽的安撫下，小穎才很快釋懷。

憨兒們除製作卡片給母親外，也送一份卡片及小禮物分送給不分日夜辛勤照顧他們的教保老師及主任，祝福她們母親節快樂。

此外，「2020全國自強母親表揚活動」受到新冠肺炎疫情影響而停辦，來自北高雄家扶中心扶助家庭的蕭文玉，面對先生突如其來的車禍意外，獨力扛起生活重擔，充分展現女性生命韌力，獲得自強媽媽榮耀，北高雄家扶中心協助頒發獎牌及禮品給蕭女士，並提供禮金予以勉勵。

另弘道老人福利基金會高雄服務處祕書吳先岳，在母親節前夕為居家照顧服務的陸阿公手作慶生卡片獻上祝福，弘道高雄服務處社工也為一直陪伴照顧另一半的陸阿嬤歡度母親節，鐵漢柔情讓阿公阿嬤感動不已。

(中時 )