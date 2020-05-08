五月第二個禮拜天是溫馨感恩的日子，在母親節即將到來的前夕，淡水警分局有感於同仁背後都有位偉大母親或另一半默默的付出，分局長特別代表全體同仁，親自前往各單位贈送美麗的康乃馨和抗菌乾洗手給每位女警媽咪們，祝福她們更美更健康。

新冠肺炎疫情肆虐全球，警察配合執行各項防疫勤務，而協尋失聯者、偵辦假訊息、稽查民眾聚集營業場所等，都需要員警的協助，因此警察在防疫期間扮演了極為重要的角色，有感於此，淡水分局長在母親節前夕除特地準備美麗的康乃馨給每一位辛苦的警察媽咪，還貼心附贈一罐抗菌乾洗手，希望她們抗疫也要照護好自身的健康，才能持續為社會及家庭貢獻心力。

警方表示，警察媽媽比其他職業更具挑戰性，平時除肩負維護社會治安、交通及為民服務的使命，更要擔負起照料家庭與孩子的責任，為了表達對她們在工作與家庭間的辛苦付出，特別選擇在母親節前夕，代表分局全體同仁親自致贈代表「美麗與健康」象徵的禮物給每位女性同仁，祝福她們「母親節快樂！」。

(中時 )