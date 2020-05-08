義守大學原住民族學院有來自全國16族的師生，7日齊聚在校園未開墾的開闊園地，舉辦一場別開生面的整地祈福儀式，期望藉由原民生自己雙手施作，體會人與土地的緊密關係。

義大原民學院院長趙仁方表示，為了讓原民生有一個屬於原鄉意象的學習空間，特地在校園內選擇一塊未開墾的處女地，鼓勵他們親力親為，整闢出蘊含獨特文化寓意的學習空間。

趙仁方說，就傳統文化而言，一塊未開墾的土地，需要透過除穢儀式，才能受到祖靈庇護，因此義大特別邀請屏東縣來義鄉文樂部落的宗長與祭司等，參與校園內原住民保留地整闢儀式和獻上祝福。

該活動全程以傳統排灣族儀式進行，並由鳩浙恩澇宗長從旁解說，透過祭告、阻隔、除穢、立石、祝福與圓滿程序，在該土地上立下石碑，意味著祖靈與原民生的心靈結合。

這是一個文化儀式，也是一個文化學習，趙仁方強調，義大照顧原民生不遺餘力，除提供獎學金與住宿優惠讓學生安心就學外，更提供這保留地鼓勵學生深化學習人地關係。

義守大學指出，這塊土地除持續作為文化學習空間外，今年6月即將畢業的原民大四生也將在此舉辦成年禮，展現學習成果。

(中時 )