新冠肺炎疫情衝擊全台零售，美妝生活連鎖通路寶雅（5904）雖在新店挹注下，首季營收持續創新高，但獲利相對也出現季減情況，4月營收更是首見單月年減4.83%，連續第三個月月減情況。

寶雅近期百貨股王一再受挑戰，營收相對也因新店開店速度趨緩，加上因消費客數減而導到4月營收11.82億元，較上月月減、去年同期的12.42億衰退4.83%，寶雅8日股價仍受台灣疫情趨緩帶動小幅拉揚來到501元作收。

寶雅寶雅第一季合併營收42.66億元，年增12.36%，毛利率42.75%，年減0.21個百分點，營益率14.81%，年減0.81個百分點，單季稅後純益4.94億元，年增8.73%，EPS5.06元，因季節所致讓獲利表現季減2.5%。至於4月營收年減，疫情干擾因素為多。

唯看好台灣內需市場前景，寶雅今年旗下寶雅、寶家兩大品牌展店動能依舊，除寶雅今年將開出20家達250家外，五金百貨品牌寶家則將開出25家，達30家規模，今年兩品牌總店數將來到280家店，其中信義區、台北東區將陸續展店2-3家大店。

(工商 )