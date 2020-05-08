中華開發金控8日公布4月份自結稅後獲利20.56億元；前4月累計稅後獲利15.67億元；每股盈餘0.11元。

中華開發金控表示，子公司凱基銀行主要業務維持穩定獲利，加上受金融市場回穩之評價回升，4月份稅後獲利4.69億元，前4月累計稅後獲利10.34億元。

因疫情趨緩強化投資人信心，帶動經紀收入持續發酵及投資操作得宜，凱基證券4月稅後獲利10.18億元，前4月累計獲利10.89億元。中華開發資本受惠於全球資本市場回穩，支撐投資部位評價，4月份稅後獲利8.17億元，前4月累計稅後虧損縮小為9億元。中國人壽4月份稅後獲利9.31億元，前4月累計稅後獲利53.9億元。

開發金控發言人張立荃指出，目前全球焦點轉向各國何時能逐步開放管制以激勵經濟動能，惟疫情是否已獲得控制尚待驗證，因此短期間金融市場走勢仍有不確定性，開發金控將強化公司核心業務，維持穩健營運。近期於證交所主辦的第六屆公司治理評鑑結果，1,600家上市櫃公司中，開發金控獲評為前5％，顯示公司治理所投入的努力獲得肯定。

(工商 )