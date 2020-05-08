軍友社理事長李棟樑慰問偏遠地區駐軍。軍聞社提供

為提升國軍士氣，軍人之友社理事長李棟樑及工商、企業界等各理事長，特別共同聯名寫信為國軍加油打氣，呼籲國人攜手同心一起為防疫努力，做國軍最堅實的後盾。

軍友社理事長李棟樑暨工商企業界致國軍的一封信，全文如下：

國軍加油！臺灣加油！日前海軍敦睦支隊依計畫完成鞏固邦誼的遠航任務，發揮了宣慰僑胞、敦睦友邦的貢獻，返國後部分官兵、學生確診新型冠狀病毒肺炎，造成國人關切，國軍在最短時間內積極進行疫情防控，以維護官兵健康，避免疫情的擴散。對於國軍能夠坦然接受各方指正並誠實面對，積極落實防疫作戰，我們應給予肯定與支持。

此次海軍磐石艦官兵因染疫而成為輿論焦點，我們誠懇呼籲國人要理性看待，我們共同的敵人是「病毒」，而不是「國軍」。尤其海軍官兵是奉命出國執行公務，在海上航行30多天，乘風破浪備極辛勞，希望國人同胞能一起為國軍加油打氣，一起祈祝確診的士官兵、學生能早日康復，國內疫情能持續有效控制，全民平安健康，經濟盡早復甦。

從新冠肺炎疫情發生起，國軍就配合政策立即動員後備兵力，投入24小時全天候口罩生產提升產能，同時化學兵部隊配合執行入境班機消毒作業、寶瓶星號下船者接駁車輛消毒、鑽石公主號旅客靠港消毒，以及支援地方政府實施預防性消毒等防疫工作，國軍努力協助防疫應予肯定，同時我們也要向全國醫護人員及防疫首長們致敬，由於大家齊心抗疫，臺灣才能有效控制疫情，保護人民生命安全！

國軍是國家安全的重要力量，每當國內發生重大災害時，國軍總是在第一時間立即救援，夜以繼日的搶救民眾生命，例如高雄氣爆、2次復興空難、八仙塵暴、臺南震災、臺東風災、花蓮震災、823水災，國軍官兵不眠不休、任勞任怨，英勇的救災事蹟讓國人感動不已，我們至今記憶深刻！對於國軍官兵保家衛國的辛勞，我們衷心感謝！在此我們誠懇呼籲國人，攜手同心共同防疫支持國軍！國軍加油！臺灣加油！

此一致國軍的一封信聯名人員，包括中華民國軍人之友社理事長李棟樑、中華民國工商協進會理事長林伯豐、中華民國永續發展協會理事長黃呈琮、臺北市進出口商業同業公會理事長黃振進、新北市進出口商業同業公會理事長周天賞、高雄市進出口商業同業公會理事長高國倫、臺灣省進出口商業同業公會聯合會理事長林萬得。

(中時 )