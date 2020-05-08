中國航天科技集團今發布消息稱，5月8日13時49分，由中國航天科技集團有限公司五院抓總研制的新一代載人飛船試驗船返回艙，成功著陸在東風著陸場預定區域。新試驗船飛行試驗任務取得圓滿成功。

報導稱，8日12時21分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站向試驗船發出返回指令，整船制動後，於13時33分服務艙與返回艙成功分離。此後，試驗船返回艙姿控發動機點火建立再入姿態，13時49分，試驗船返回艙安全著陸。搜救分隊即時發現目標並到達著陸現場開展處置。

自5月5日18時整在中國文昌航天發射場由長征五號B運載火箭發射升空後，試驗船在軌飛行2天19小時，通過7次自主軌控將軌道抬升至遠地點為8000公里左右的大橢圓軌道，制動後以超過每秒9公里的再入速度返回，為返回艙創造了接近第二宇宙速度返回再入的熱流條件；再入返回階段，試驗船通過新型返回制導策略控制再入飛行過程，以群傘減速、大型氣囊緩衝著陸，在東風著陸場成功回收。

報導指出，新一代載人飛船是面向中國載人月球探測、空間站運營等任務需求而論證的具有國際先進水平的新一代天地往返運輸飛行器，具備高安全、高可靠、模塊化、多任務、可重復使用等特點，可提高中國載人飛船的乘員人數和貨物運輸能力；試驗船採用返回艙與服務艙兩艙構型，通過配置不同的服務艙模塊來適應近地空間和月球探測任務。

報導稱，新一代載人飛船可以一船多用，既可以應用在近地軌道，支撐中國太空站建設，還能勝任載人登月等更遙遠深空的探測重任，更具備著「運人＋運貨」的強大本領，這將有力拓展中國載人航天器的應用範圍和能力結構。在執行近地軌道任務時可以一次運送6至7名航天員，堪稱「太空巴士」。

(旺報 )