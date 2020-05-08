嘉義縣大林鎮長簡志偉（前排右二）大讚陳幸枝女士（前排右三）對內勤奮打理家務，對外熱心為民服務。（張毓翎攝）

長子許詞達（前排左）、三子許逸封（後排）從小就被母親教導要獨立成長，自己拚事業。（張毓翎攝）

陳幸枝每天清晨4點帶著家犬，開小貨車到田裡工作。（張毓翎攝）

嘉義縣大林鎮80歲陳幸枝年輕時，積極參與地方事務，擔任過2屆鎮民代表；對孩子更是嚴管勤教，3個兒子長大後各個事業有成，其中三子許逸封退休後，跟隨母親腳步成為現任鎮民代表，為民喉舌；身體仍硬朗的她，除經營機車行，閒暇之餘還種竹筍等作物。母親節前夕獲選大林鎮模範母親，8日鎮長簡志偉等人更親送賀匾、禮物及蛋糕到得獎人家中祝賀。

陳幸枝初中畢業後，進入嘉義縣公車處當車長，結婚後與丈夫共同經營機車行，迄今已有50年，她公公許條允曾任鎮民代表及代表主席，受到公公影響，她也擔任鎮民代表，為民服務的精神，為人稱許；丈夫去年1月過世，她仍持續經營機車行，每天清晨4點帶著家犬，開小貨車到田裡工作，上午再回來開門營業，可謂不折不扣的女強人。

在雲林縣賣雞肉飯的長子許詞達說，母親是家中「皇太后」，句句都是「聖旨」，沒有人敢忤逆，他們從小就被教導要獨立成長，自己拚事業，不要當個「靠媽族」。另外，三子許逸封在警界服務30多年，退休後選上鎮民代表；翁媳、母子先後擔任民意代表，三代為民喉舌，溫馨中見傳承，傳為地方佳話。

母親節將至，大林鎮公所因應疫情，取消在室內表揚儀式，各里分梯次到得獎人住家進行表揚，希望防疫同時，不減對模範母親的敬重。簡志偉表示，今年一共表揚26位模範母親，其中陳幸枝女士對內勤奮打理家務，對外則熱心為民服務，此精神著實令人敬佩與感動。

(中時 )