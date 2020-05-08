林森錢櫃大火釀成6死，引發社會關注，台北市議會議員質詢也聚焦在消防安檢，北市議員鍾佩玲指出，校園消防安檢近3年來，中崙高中就出現7次不合格，且消防局處理方式都為「限期改善」，不斷鬼打牆，建議消防局應針對消防檢驗多次不合格的學校做輔導。

除林森錢櫃發生火災外，上周位在北市內湖區的文德女中也出現校園火警，鍾佩玲表示，根據消防法規定，學校要先自我檢核，消防局再到學校查核，如不合格會送到教育局補查，經統計近3年北市校園消防不合格共計358件，不合格率為6.6％，但卻出現有學校多次不合格，卻只有「限期改善」無法開罰，複查合格後2個月又馬上有多項設備需要限改，消防局根本拿學校沒轍。

鍾佩玲提出，中崙高中近3年消防檢查紀錄，發現北市中崙高中有開不完的限期改善單，其中，「防火管理項目」未有防火管理人，被開限改單，複查合格後，卻又在2個月後複查又不合格，就是不會被開罰，永遠都在限改，3年內消防局開出7次限改單，卻都沒有一張罰單；鍾佩玲建議，消防局應在消防法修法空窗期積極改善校園消防安全。

消防局表示，因消防法規定「限期改善」，無法開單，近期也會向中央請示修法；教育局主任祕書陳素慧指出，中崙高中在去年接受消防局152萬的補助，針對消防安全檢查管線大清查並開工改善，因此今年3月才無法提出申報；另外，針對防火管理人因人員異動，也會在近期內盡速改善。

鍾佩玲建議，針對長期不合格的學校，消防局應要有輔導機制，希望消防局能硬起來才能改善校園的安全。

(中時 )