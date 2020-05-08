對於今（8）日媒體報載《錢復回憶錄》關於台灣省宋楚瑜省長任內賀伯風災重建報導；宋楚瑜表示，本在當前全民共同防疫，振興紓困之際，不該為這種無稽之談費神，但該回憶錄對於當時全力投入救災的省府團隊已經不是「打臉」，而是幾近以「毀容」的方式來抹煞整個團隊的努力，當時整個省府團隊的救災工作有口皆碑，有事實為據，卻遭歪曲、污衊、潑髒水，此種傷害，實不可忍？！

宋楚瑜四點說明如下：

一、1996年賀伯颱風災損遠超過1959年八七水災，八七水災尚花10餘年才恢復舊觀，賀伯颱風重創台灣8縣市，災後重建工程共7,349件，不到2年當中，省府團隊和縣市政府通力合作，經過列管追踨考核，完成7,269件，完成率達99％，並在宋楚瑜離開省長崗位前完成一切復建工作。

二、對於凍省的緣由，自始至終就是政治權力鬥爭下的結果，此為眾所皆知之事。如今卻說成與賀伯風災救災重建工作不力相干？救災不力換人就好、哪有裁撤機關的道理？該回憶錄不僅扭曲事實，還將不相干且救災認真的省府團隊整個扯進來，抹煞他們當年救災重建工作的努力。

三、李登輝前總統對於宋主席的評價，過去幾年間，社會大眾也已在媒體報導中看到，李前總統說宋楚瑜是最好的行政人才、肯定他擔任省長期間，做事非常拚命、認真。包括2011年7月18日《蘋果日報》報導提到，「李登輝還豎起大拇指稱讚：台灣行政方面要工作，只有這個人（宋楚瑜）最優秀，沒有人比他優秀。」2013年6月21日《中國時報》報導提到，「李登輝強調，宋楚瑜擔任省長期間，表現非常優秀，做事非常拚命、認真，是很優秀的人才，這些貢獻，都應該獲得歷史公允的評價」；當時他也應該親自告訴宋楚瑜：「你做得不錯、很有架勢。」現如今這段所謂的回憶錄卻說因為救災重建「這個人不把民眾的疾苦放在心上」，所以對宋楚瑜失去信心，豈不錯亂？

四、至於該回憶錄提及救災重建經費撥款問題，更是錯誤連連。在《賀伯颱風紀實》書中有關救災復建經費協商過程情形明確指出，民國85年8月16日，省政府就已召開相關經費概算會議，粗估為315億2886萬元，預計向中央申請補助229億1551萬元。隨後行政院在8月20日召開會議，要求省政府於8月26日前提出每個單位的復建計畫。省府於8月26日召集會議，並確定復建總經費調整為280億元，申請中央補助177億元，並於9月13日函報行政院全額補助。後經主計單位行文往返，最後於85年11月8日核定復建總經費為247億1993萬1千元，中央補助89億4933萬6千元。這一路協商過程當中，所有經費皆由省府預先代墊籌措，何來不到一個月，行政院「已撥給省府」、還「拿出帳冊」來給李登輝看？況且總經費247億餘元最後核定時間為11月8日，中央機關行政院支援補助僅三分之一。

宋主席最後說道，面對天災，我們要記取教訓、學會在大自然前謙卑；面對回憶，不也該反覆辯證、追求真實，才真正帶給人們一些省思與正確認知！

(中時電子報)