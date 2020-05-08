錢櫃大火造成6死90多人輕重傷，國民黨前副祕書長蔡正元再度質疑年代集團張雅琴、謝震武等人，至今不敢要錢櫃老闆，也是年代老闆練台生負責，連其他東森新聞節目提了練台生，製作人朱凱翔都得滾蛋，「看來現在『這個國家』的國號，應該可以正名為『台生共和國」比較適合。」

蔡正元以「台生共和國」為題在臉書發文說，以前八仙樂園氣爆事件，出租場地的房東，是萬海集團的子公司；租借場地的房客，是舉辦派對的業主。年代電視跟其他綠媒，尤其是張雅琴和謝震武全面攻擊萬海集團，「房客肇事要房東負責」，逼得萬海集團老板公開鞠躬道歉，還拿出一億元賠償金，更逼得關閉八仙樂園。

他說，現在年代電視老板練台生，也是錢櫃KTV老板練台生，發生錢櫃消防設施不合格，火災燒死6人、輕重傷90多人，練台生是錢櫃的業主，不是房東。

蔡正元說，八仙的房客釀災，年代電視張雅琴等人要房東負責，還要朱立倫和馬英九負責。現在錢櫃業主是練台生，張雅琴和謝震武全封口，顧左右而言它，練台生也不用公開道歉，也不用提一億元賠償保證金，柯文哲和蔡英文也不用負責。

蔡正元酸說，不只如此，其他電視台沒人敢提練台生，柯文哲也不敢提練台生的名字，連東森新聞的節目提了練台生，製作人朱凱翔都得滾蛋。看來現在「這個國家」的國號，應該可以正名為「台生共和國」比較適合。

(中時 )