本周日就是母親節，受到疫情影響，許多民眾紛紛選擇在家自己煮大餐，大買家為搶攻母親節商機，針對母親節推出系列頂級生鮮食材，如挪威空運頂級冰鮮鮭魚、日本青森鮭魚卵、智利帝王蟹、熟凍龍蝦禮盒、日本北海道生食級干貝、美國安格斯牛小排等等，大受民眾歡迎。

大買家表示，受疫情影響，民眾減少外食，在家自煮夯，母親節將至，頂級生鮮食材、生鮮蔬果、冷凍食品銷量因此成長二至三成。

另外，除了推頂級生鮮食材，大買家還推網夯名店蛋糕鹿港里昂鹹蛋糕、廣和蓁芋泥卷、專櫃保養品、精品包等促銷優惠。

(工商 )