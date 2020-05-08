母親節大餐在家煮夯 大買家推頂級生鮮搶市 18:482020/05/08 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （母親節大餐在家煮夯，大買家預期將帶動冷凍食品業績成長二至三成。圖／大買家提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周日就是母親節，受到疫情影響，許多民眾紛紛選擇在家自己煮大餐，大買家為搶攻母親節商機，針對母親節推出系列頂級生鮮食材，如挪威空運頂級冰鮮鮭魚、日本青森鮭魚卵、智利帝王蟹、熟凍龍蝦禮盒、日本北海道生食級干貝、美國安格斯牛小排等等，大受民眾歡迎。 大買家表示，受疫情影響，民眾減少外食，在家自煮夯，母親節將至，頂級生鮮食材、生鮮蔬果、冷凍食品銷量因此成長二至三成。 另外，除了推頂級生鮮食材，大買家還推網夯名店蛋糕鹿港里昂鹹蛋糕、廣和蓁芋泥卷、專櫃保養品、精品包等促銷優惠。 (工商 ) #大買家 #頂級 #母親節 #生鮮食材 #在家 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中飯店 母親節大餐預約爆滿 04:102020/05/04 產業．科技 15檔迎母親節商機 業績嗨 04:102020/05/04 證券．權證 母親節禮物不踩雷！數據分析這5大項是媽媽心頭好 06:312020/05/05 美妝 母親節到底要送什麼？十大媽媽們最喜愛的禮物出爐 11:372020/05/05 生活 人力銀行調查 89％上班族擬慶祝母親節 4年新低 04:102020/05/06 財經焦點 遠百母親節蛋糕 三大貼心服務 04:102020/05/07 產業特刊 宅在家慶祝母親節 萬事達卡有一套 18:372020/05/07 生活 母親節將至 98％子女不懂媽媽心 04:102020/05/08 投資理財 迎母親節 中部豪宅建商獻康乃馨給預約賞屋客 14:422020/05/08 財經 超美！各大飯店超吸睛母親節蛋糕懶人包 16:122020/05/08 生活 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 寶成無薪假6月1日定案了 彰化廠影響2600員工 - 生活 台大校長又兼職了？管中閔臉書自爆網笑翻 - 生活 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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