私立薇閣高中學生個人申請成績輝煌，學生吳柏宏錄取為台大醫學系榜首、陳威達則為陽明醫學系榜首，今年台大醫學系榜首再次出現在薇閣高中，目前共有28人錄取各校醫學系，另有備取學生等待5月21日統一分發，今年學測更創下29人滿級分，67人正取台大各科系。

台大醫學系榜首吳柏宏，曾到新生兒加護病房和日托中心擔任志工，體認到疾病帶給病童的辛苦，因此決心想成為兒科醫師，投入兒童疾病研究，吳柏宏曾獲得全國學科能力競賽生物科總決賽2等獎、國際生物奧林匹亞初試全國第1名，興趣是閱讀，且擅長寫作，曾因國道警察殉職事件創作名為「蒲公英」的悼念詩，代表學校親手交給家屬，殉職員警的家人因他的文字而感受溫暖與力量。

陽明醫學系榜首陳威達曾獲選故宮青少年文化大使，陳威達說，「其實心裡還有當藝術家的夢想，只是從今而後，要當生命的藝術家。」，陳也認為，落實「全人醫療」醫師仍須具備人文藝術的思維，盼能成為陪伴病人走過完整且精彩人生的溫暖醫生。

同樣錄取台大醫學系的學生林修正，因父親長期擔任精神科社工，也跟隨著父親到精神科服務，從一開始的害怕的心理，到了解病患的處境，相當不容易，林修立也利用課餘時間參與醫學營及急救課程訓練，模擬救治病人的緊急狀況，盼未來能成為急診專科醫生。

(中時 )