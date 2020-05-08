鈺林醫藥生技有限公司董事長林泉宗，8日捐贈5000多片非醫療級口罩給大湖鄉內幼兒園、國中小學童。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮鈺林醫藥生技有限公司董事長林泉宗，有感於偏鄉地區資源不足問題，為避免學童遭疫情威脅成為防疫缺口，8日捐贈5000多片非醫療級口罩給大湖鄉內幼兒園、國中小學童，大湖鄉長胡娘妹感謝企業熱心公益，另外也提醒鄉親疫情雖然趨緩，防疫依舊不可鬆懈。

在地企業家林泉宗為彌補疫情期間防疫物資的不足，自疫情爆發後就陸續安排前往苗縣18鄉鎮市捐贈愛心物資，目前只剩下3鄉鎮，8日捐贈防疫口罩活動第一站來到大湖，接著前往泰安、西湖，他表示，下周一將前往頭屋鄉，完成巡迴捐贈物資的活動。

捐贈儀式上由各受贈單位簽領愛心口罩，大湖鄉公所指出，平均每名學童可獲得5片口罩，鄉長胡娘妹感謝企業熱心公益，肯定其回饋社會的善行義舉，林泉宗也當場表示除了捐口罩，也將捐贈額溫槍、酒精等防疫物資，另提醒大家防疫不可鬆懈，出入公共場所務必戴口罩，做好日常各項防疫準備工作。

(中時 )