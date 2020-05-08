台灣今天又傳出新冠肺炎確診案例「零」新增的好消息，適逢中華職棒也因為疫情趨緩而首度開放觀眾入場，中央流行疫情防疫中心總指揮、衛福部長陳時中晚間也穿著「0」號球衣現身新莊棒球場，在觀眾的歡呼掌聲中致詞。

陳時中一出場就受到現場球迷歡呼，不斷有球迷說，「部長辛苦了！」、「謝謝部長！」陳時中也笑著回應大家，「台灣防疫在國民合作下，今天再度零確診，本土也26天零確診，所以我背後是一個0。」

陳時中強調，台灣目前防疫工作做得不錯，是所有國民的努力，接下來要展開防疫新生活，也就是「樂活防疫」，陳時中說，看球就是樂活防疫，「運動是最好的生理防疫、看球是最好的心理防疫！」

不過如同陳時中在防疫記者會上所說，因為腰不好所以今天沒有擔任開球來賓，僅在球場觀賽，並會於3局時在英文轉播受訪。今日這場別具意義的「真開幕賽」，由目前擔任富邦悍將顧問的「台灣巨炮」陳金鋒擔任開球投手，捕手則是總教練洪一中、主審為中職會長吳志揚，一同為球迷開出好球。

新北市長侯友宜致詞則說，台灣是防疫最驕傲的國家，比賽才能開放觀眾入場，而中職的防疫也做得非常好，雖然目前只能每場開放1000人，希望疫情控制情況愈來愈好，早日重現滿場盛況。

(中時 )