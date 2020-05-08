員PO分享，台中豐原的一間藥局可以提供特殊服務，只要跟老闆娘說要領「五色口罩」，直接就能買到。（摘自臉書：大量口罩分享交流）

新冠肺炎疫情延燒，造成口罩需求大增，由於政府管制口罩並下令實名制政策，疫情期間意外造成「限定款」配色口罩成為搶手貨。不過，台中一位人妻上網分享，只要到一間藥局說出「暗號」馬上領到現在超夯限定款。讓民眾驚呼「好羨慕」！

在國內疫情趨緩後，許多民眾反而更喜歡去藥局領口罩「試手氣」，看能不能領到特殊色的口罩。不過原PO在臉書社團《大量口罩分享交流》上表示，台中豐原的一間藥局可以提供特殊服務，只要跟老闆娘說要領「五色口罩」，直接就能買到。並且提醒，一定要講對暗號，不然就只能拿到一般藍色口罩了。

看到這麼優質的服務，網友紛紛留言表示「好羨慕」、「真的美」、「太遠了，果然別區的口罩都不會讓自己失望」、「果然各區的藥師都聽到大家的心聲」。領到的網友大讚「謝謝版大，剛剛領到了，老闆娘人真的很好，不過老闆娘說五色的快賣完了，要買的要快」。

(中時電子報)