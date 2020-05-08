外型俏麗的鄭文萍投身殯葬業16年，7年前踏入大體修復行列，跨足這門領域原因竟然是「怕鬼」。（曹婷婷攝）

外型俏麗的鄭文萍7年前成為一名大體修復師，投入許多心力琢磨手藝，希望圓滿每一具大體。（鄭文萍提供／曹婷婷台南傳真）

一般人對大體修復師都有膽子很大的既定印象，但外型俏麗的鄭文萍跨足這門領域，原因竟然是因為「怕鬼」！

38歲鄭文萍投身殯葬業16年，服務過破千具大體的梳洗、更衣等業務，7年前進一步踏入大體修復行列，迄今修復250具大體，經歷過空難、0206地震、分屍案都有，最高紀錄是48小時不眠不休未闔眼；每一具經她巧手回復生前容顏的大體，換來一句家屬感謝，是她最大的成就感，「最後一面很重要，不要留給家人遺憾。」

嬌小纖瘦、樣貌清麗的38歲鄭文萍，從小怕鬼，甚至怕到影響生活，22歲因緣際會加入殯葬服務行列，初到第一線接大體是一名意外身故數日男子，旁人擔心她畏懼，但她事後回想，當下內心意外平靜，怕鬼症頭竟消失了。

7年前，她希望能夠為大體做更多事，進階拜師學習大體修復，每一具大體修復的容貌都深烙她腦海，她記得初展開大體修復，是幫一名載運硫酸車卻不幸翻覆，整個人斷成兩截、四肢分離且五官被硫酸浸蝕到不見，為了重建這位30多歲男子容顏，她整整48小時沒睡，成果出爐，家屬當場泣不成聲。

她透露，促使她踏上大體修復之路，可能與童年記憶有關。兒時親人輕生，死狀不忍卒睹，她一直記得當時長輩傷痛欲絕神情，「人走的最後模樣，會烙印家人腦海、心中一輩子，最後一面很重要，我希望能幫助更多人減少遺憾。」

她曾為一位跳樓爆頭的老先生修補大體，她隱約感覺背後有人，但不以為意，直到完成後，有陰陽眼的同事告知「剛剛你背後有一位老先生，看到你完成，才放心消失。」她說，自己怕鬼但並不迷信，可能也因此並未遇到任何玲靈異事件。

至於印象最深刻的大體，則是一回遇到一輛司機載運硫酸車卻翻覆，全身斷兩節、四肢分離且臉已經被浸蝕到看不見臉，透過特殊材質先幫大體做骨架、重建皮膚，最後進行臉部雕塑，花了整整48小時。

一路走來，她苦練且不斷精研手藝跟材料，買來豬頭、骷髏頭練習雕刻、縫合、修補等技術，力求讓每一具大體都能更趨近真實，經手過2014澎湖空難、0206地震維冠大樓倒塌、復興南港空難、桃園新屋保齡球館大火等大體修復，藉由家屬提供死者生前照片，逐一修復還原容顏。

她堅持，「真實」是讓家屬保留死者最美好記憶的關鍵，曾聽聞同業遇有家屬在看了大體後，大哭「這不是我認識的某某某」，刻意求美好，反倒成為遺憾。

(中時 )