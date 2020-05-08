雖然持續遭受新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，第一金控4月仍逆勢繳出新臺幣2,204.54百萬元的盈餘，月增率2,798.4％。在金融市場回溫帶動下，也讓所有子公司均做出獲利貢獻。

第一金控今年前4月的累計稅後淨利為新臺幣5,142.06百萬元，年減率19.3％，累計每股稅後盈餘(EPS)為新臺幣0.41元。

第一銀行4月稅後盈餘回升至新臺幣2,009.99百萬元，月增率379.3％，主要係金融交易利得暴增至新臺幣1,858.96百萬元所致。

核心獲利方面，淨利收因放款降息因素下滑至新臺幣2,232.47百萬元，月減率6.4％，手續費收入亦降至新臺幣556.97百萬元，月減率 11.2％。

第一銀行4月針對太陽能相關曝險的呆帳提存增加至新臺幣880百萬元，致淨提存同步上揚至新臺幣652百萬元，亦侵蝕部份獲利。累計今年前4月的稅後盈餘為新臺幣5,326.11百萬元，年減率14.6％，已逐步縮小年衰退的幅度。

(工商 )