周杰倫（周董）攜手網路娛樂平台Netflix推出首部華語實境節目《周遊記》，獲得好評，9日播出《周遊記》來到深圳，邀來國際鋼琴巨星郎朗擔任嘉賓，周董去郎朗的「郎朗音樂世界」，面對一群學鋼琴的小朋友，他們也玩心大起，一起喬裝教學，郎朗直誇周董教得很好，「好像替學生解鎖了。」

他們相識10多年，2位音樂人一見面，打招呼的方式竟是即興來一段四手聯彈，默契滿分，此次造訪深圳，正是去年底周董在深圳舉辦「嘉年華」巡演，郎朗也帶媽媽觀賞演唱會。他們曾合作拍攝〈夢想啟動〉MV，郎朗當時隨性用橘子在鋼琴上彈奏，周董看見後，立馬拜師，而周董深圳彩排時，郎朗在現場也用蘋果彈奏，隨即把蘋果拋給周董，周董也秀一段蘋果彈琴，引起騷動。

頗有私交的他們，郎朗提到去年結婚時，在法國凡爾賽宮舉行婚禮，周董與老婆昆凌特地飛去參加，讓郎朗十分感動。而周董日前在IG上傳節目精彩花絮，直呼：「學音樂的朋友們，如果你沒看這集周遊記等於音樂白學了！」周董常在IG分享日常，前天與老婆昆凌力挺好友蕭敬騰（老蕭）新開的飲料店，曬出3人開心合影，他更在限實動態發出與老蕭、劉耕宏等好友在球場帥氣鬥牛，他飆進3分球，笑說：「ha，哥平常不投3分的。」

此外，周董日前接受美聯社採訪，除了暢談《周遊記》，也透露開始創作寫新歌，他說：「很多人覺得我過去的歌曲很棒、超越不了，那是因為他們被回憶加分了，因為當時聽歌的情緒和回憶，所以其實是不能拿來比較。」發行逾10張專輯的他，形容自己是工作狂，但仍持續提升自己，「我一直覺得只有自己才可以超越自己。」

周杰倫邀郎朗擔任節目嘉賓。（杰威爾音樂提供）

周杰倫喬裝當老師。（杰威爾音樂提供）

周杰倫喬裝當老師。（杰威爾音樂提供）

(中時 )