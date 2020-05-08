馬來西亞歌手傅健穎日前推出新專輯《一半太陽一半月亮》，由於近來新冠肺嚴肆虐，大馬實施行動管制，母親節將至，一個人待在吉隆坡的她，思念爸媽卻無法見面，傅健穎說：「請哥哥幫我訂媽媽最喜歡的食物，讓她回味我們一起用餐的時光。」想起媽媽年輕時拼命工作、如今年歲大了卻自責沒善盡母親的責任，傅健穎心疼地說：「我的母親，是全天下最棒的媽媽。」

傅健穎小的時候，因媽媽忙於工作、母女相處時間不多，每到暑假時期媽媽還要求她去製衣廠打工，其他同學都可以去玩，只有她每逢暑假還要工作，「但媽媽覺得女孩子必須經歷這些磨練，我長大後才知道她用心良苦，一個女人要活得有自信、有自己的工作，要努力要勤勞，所以我至今都不會讓自己閒下來」。

媽媽這幾年總埋怨自己沒能好好陪伴女兒長大，有時說著說著眼淚忍不住就流了下來，「她常常羨慕別人母女間無話不談，女兒有什麼心事會跟媽媽吐訴，但這卻是她影響我最深的地方，從小我就覺得女生一定要很堅強，其實不是不想告訴她我的心事，而是不想她擔心」；70幾歲的傅媽媽，從當年一個強悍的女人，如今成為貼心又可愛的媽媽，傅健穎說：「有時候她說話或笑得太大聲，我會故意取笑她怎麼那麼有氣魄，媽媽就會回『如果哪天我小小聲說話代表生病了』。」

傅健穎（右）和媽媽感情非常好。（藝人提供）

傅健穎（左）和媽媽感情非常好。（藝人提供）

傅健穎畫給媽媽的自畫像，至今還擺在母親房間。（藝人提供）

(中時 )