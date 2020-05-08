東森戲劇《姊妹們 追吧》劇中男主角坤達漸漸地在意女主角張允曦（小8）的一舉一動，7日播出劇情中，坤達為證明自己的魅力壁咚小8，重現了韓劇《皮諾丘》雙手壁咚、《紳士的品格》胸咚橋段。更接連兩天劇情都大裸上半身，各種出招誘惑小8，甚至作勢吻上對方，就為讓她心跳加速在意自已。

《姊妹們 追吧》坤達初胸咚獻給張允曦(小8)。（東森提供）

拍攝雙手壁咚橋段時，坤達跟小8要深情對望，兩人再緩緩靠著牆往下滑，實際拍攝時包括男女主角、攝影師得一起深蹲，小8表示「這場戲我們至少拍了七八次，這還不含前面對戲及試角度的次數，拍完都有種做完重訓的感覺，屁股大腿都痠痛到不行」。坤達笑說「我們還要錯開彼此的腳，有種在上芭蕾課，跟同學面對面練動作的感覺，這場戲最累的其實是憋笑，只要一笑場就要整個重來、再蹲一遍。」

《姊妹們 追吧》坤達壁咚張允曦(小8)。（東森提供）

另外胸咚戲是兩人劇中第一次這麼大尺度的曖昧接觸，坤達穿著襯衫但扣子大開，將整個上半身緩緩往小8臉上靠，小8笑說「坤達的胸部對她幾乎是『緊迫盯人』對著她的臉」，加上自己穿紅色緊身超短洋裝，戲中第一次性感裝扮，讓小8開拍前超害羞，妙喻「胸（羞）於見人」，讓坤達哭笑不得。

《姊妹們 追吧》坤達接連裸身秀身材。（東森提供）

8日最新劇情中，坤達聽到小8在他家與周詠軒對話，立馬吃醋搶過話筒，嗆聲「她剛剛在陪我洗澡，要先穿衣服！等下再回你電話」等曖昧話語，就是為了讓周詠軒打退堂鼓，還在小8面前濕裸上身。坤達表示「其實我過去演戲也有過不少洗澡或裸上身的戲，因為男星洗澡或裸上身幾乎是台劇必備公式，所以我後來也都蠻平常心的。但像這樣一連兩集都脫，還要胸咚女主角好像是第一次。」。小8則說「我沒拍戲時都會趕回家追劇，還常會跟我侄子一起看，但這兩天的裸戲我都要把他的眼睛遮起來了。」

(中時 )