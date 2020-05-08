大陸國務院今印發「應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制，關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見」。

指導意見提出，按照相關技術指南，在落實防控措施前提下，將全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所；及公園、旅遊景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閑場所，並可舉辦各類必要的會議、會展活動等，但都須採取預約、限流等方式。

在社區防控方面，將加強基層社區網格化管理，發揮社區志願者作用。做好健康教育、環境衛生治理、出租房屋和集體宿舍管理、外來人員管理等工作。出現疫情的社區要加強密切接觸者排查和隔離管理、終末消毒等工作，必要時採取限制人員聚集性活動、封閉式管理等措施。

醫療機構防控方面，則須加強院內感染防控，推廣分時段預約診療，嚴格落實醫療機構分區管理要求，即時排查風險並採取處置措施，嚴格探視和陪護管理，避免交叉感染。嚴格預檢分診和發熱門診工作流程，強化防控措施。落實醫務人員防護措施，加強對醫務人員的健康管理和監測。

(旺報 )