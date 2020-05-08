由於新型冠狀病毒疫情的影響，全球企業供應鏈受到波及。任天堂遊戲主機Switch已經陷入全球缺貨狀態。目前來看，Switch價格已經在電商平台上瘋漲，續航版在台最新價格最高時已經漲超過13500元(含2遊戲)。而一些日版、港版的Switch續航版顯示缺貨，無法購買。

Swtich太紅，也讓不少人對Switch 2產生不小的期望。近日有外媒報導稱，對於任天堂來說，引入AMD GPU技術的三星新款SoC將成為任天堂下一代Switch的絕佳選擇。若此事成行，那麼任天堂三大主機在GPU技術層面將實現大一統，遊戲廠商或者開發者們肯定會大為振奮，這將減少很多重複性的開發工作。

上周就有韓國網友爆料，採單晶片(SoC)的AMD GPU的三星Exynos 1000測試晶片初步成績非常給力，GFXBench中最高可以是驍龍865所代表Adreno 650的近3倍。

(中時電子報)