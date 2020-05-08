上月23日港府公布撤換四名政策局長，震動政商界。《香港01》披露，上任兩多個月來未公開露面過的港澳辦主任夏寶龍，在港府地震後不久的4月底南下深圳，與特首林鄭月娥閉門會面。

其中一名知情者透露，夏寶龍與林鄭面談的議題主要圍繞四大方面，包括九月立法會選舉、涵蓋23條立法的國家安全問題，以及特別提及早前的香港電台爭議風波。

夏寶龍本身是全國政協副主席兼秘書長，位列國家領導人級別，今年2月獲中央任命兼任港澳辦主任，履新近3個月來未有公開露面，或就港澳事務表態，連本港建制陣營中的核心人士亦私下表示至今未有機會一睹廬山真面。但原來，這名對港澳事務舉足輕重的北京大員，已於4月底南下深圳，與香港特首林鄭月娥會晤傳達中央「要旨」。

其中一名知情者透露，據聞夏寶龍在會面期間談及多個議題，當中包括九月立法會選舉；夏要求港府確保選舉公平公正進行，又引述建制派政黨指去年區議會選舉疑出現部分（長者）選民被阻撓投票的漏洞。

此外又特別提到國家安全問題，夏寶龍向林鄭講解了中美兩國之間角力的形勢，中央關注香港成為國家安全網的「空隙」，要求林鄭再次認真審視落實《基本法》23條立法的可能性。

消息又指，夏寶龍也向林鄭提到，香港電台英文台記者採訪世界衞生組織期間，提問世衞會否重新考慮台灣的成員資格，這是嚴重牴觸「一個中國」原則，須嚴肅處理。

特首辦回應查詢稱，行政長官不時因應工作需要，與社會各界人士溝通和見面，不會評論個別會面有否進行。

(中時 )