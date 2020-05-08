鍾欣潼（阿嬌）和「醫界王陽明」今(8)日驚傳離婚，沒多久女方證實已簽分居協議，男方則在IG公開近千字深情分手信，表示兩人「還是朋友」；他們結束14個月短命婚姻後，以往經常公開放閃看來格外嘲諷。從去年至今就有幾對明星夫妻檔，原本是令人稱羨的神仙伴侶，卻一一閃電離婚令粉絲看傻又心碎。

宋慧喬和宋仲基兩人如同王子和公主般的戀情粉絲都相當支持，豈料，2019年6月兩人陸續發聲明，宣布離婚讓粉絲們難以置信。(圖/ 摘自微博)

去年6月「宋宋夫妻」宋慧喬和宋仲基傳出離婚，兩人因《太陽的後裔》日久生情，電視劇結束後就公開戀情後，同年也宣布結婚消息，兩人如同王子和公主般的戀情粉絲都相當支持；豈料，2019年6月兩人陸續發聲明，宣布離婚讓粉絲們難以置信。

這對理想夫妻卻在2019年8月傳出婚姻亮紅燈，具惠善也表示離婚原因是安宰賢認為她的乳頭不性感。(圖/ 摘自安宰賢IG)

韓版「杉菜」具惠善和安宰賢因拍攝《吸血鬼醫生》，戲裡戲外都大方談戀愛，不到一年時間就閃婚，婚後雙方也經常分享婚姻生活，甚至還一起拍夫妻實境秀，許多粉絲被閃得不要不要；不過，這對理想夫妻卻在2019年8月傳出婚姻亮紅燈，具惠善也表示離婚原因是安宰賢認為她的乳頭不性感，雙方撕破臉後粉絲們就像是在看狗血八點檔，至今因合約問題，仍沒有結果。

美國知名女星麥莉（Miley Cyrus）和「雷神」弟弟連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）交往9年，期間兩人分分合合，看了外界都一頭霧水。(圖/ 摘自麥莉IG)

美國知名女星麥莉（Miley Cyrus）和「雷神」弟弟連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）交往9年，期間兩人分分合合，看了外界都一頭霧水，甚至還傳出論及婚嫁，直到2018年底才在家人見證下低調結婚；粉絲們原以為兩人能有美好幸福生活，結婚8個月就驚傳離婚，儘管他們表面上說和平分手，但有傳言麥莉劈腿女星卡特（Kaitlynn Carter），連恩無法接受才心痛提離婚。

(中時電子報)