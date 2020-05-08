新冠疫情延燒推升防疫概念股近期漲翻天，甚至有個股狂飆超過6倍，有投資人今（8日）忍不住進場追價，沒想到搶到總統套房門票，急問手中跌停的股票有機會解套？對此，專家警告，防疫股已出現投機炒作行情，2個月內將回到原點，怎麽上去就怎麼下來，即使漲多拉回也不可低接，以免終身套牢。

這次疫情為金融市場帶來巨大衝擊，也造成防疫概念股搶搶滾吸引資金進駐，成為盤面大亮點，熱映、恆大今年來漲幅分別超過6倍、4倍，至於美德醫療-DR、康那香、毛寶也有超過20%漲幅。

防疫股炒作到大家難以想像，手中沒股票的投資人也想趁機撈一把，有網友在批踢踢股版發文表示，「今早掛漲停進場，還以為開心搶到門票，結果搶到『跌停』的總統套房門票，急問還有機會上去嗎？」

儘管台股今上漲58點，收在10901點，但連日狂噴的防疫族群今日成為賣壓重災區，尤其今年漲幅驚人的熱映、恆大、康那香、毛寶等檔遭摜殺至跌停。

亞洲投顧分析師黃世民指出，目前防疫股已出現投機炒作行情，整體生技股有過熱現象。他說，指標股熱映拜體温槍第1季大賺３.6元，但第2季業績是否仍維持亮麗呢？建議投資人不追漲，漲多拉回不買，以免終身套牢，因為疫情是短期現象，不是常態的現象，並強調「2個月内回到原點，怎麽漲就怎麼跌」。

摩爾投顧分析師王文良也認為，疫情觸發防疫概念投機買氣。他表示，目前全世界最重要的防疫股只有兩檔，羅氏檢測武漢肺炎儀器獲得美國FDA認證；吉利德生產解藥瑞德西韋。這兩間公司的股票確實受惠疫情上漲，今年也只漲3~4成，反觀台灣防疫股個個噴出，不計真假扯到防疫就大漲，2天前早已預言會拉回反轉向下。

(中時電子報)