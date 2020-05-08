儘管各國股市都逐漸從低點反彈，但疫情所帶來的衝擊，仍體現在經濟數據上，現在就連歐盟的經濟火車頭也難以倖免，德國聯邦統計局表示，受到公衛危機對需求的影響，德國3月份出口大幅下跌11%，創1990來最大跌幅。

路透社報導，德國聯邦統計局公布最新進出口數據，3月份出口月減11.8，為1990來最大跌幅；經季節性因素調整的3月進口則下降5.1%，雙雙低於市場預期。分析師Alexander Krueger在一份報告中表示，在疫情之下，全球經濟的依存關係對出口將是災難性的。

展望後市，經濟學家預期，貿易復甦將會很緩慢，速度將取於歐洲鄰國，以及大陸、美國等其它貿易夥伴情況。

除了出口數據表現不佳，德國日前公布的3月工業訂單也比2月暴跌15.6%，此外，該國面臨問題還不只如此，據DIHK商會進行調查顯示，約有6成的德國企業正遭逢需求驟減的困擾，更有高達8成的德企預期今年的營收將會嚴重下滑。

(中時電子報)