桃園某高級社區在前年有1名11歲男童去SPA池游泳時，手臂被孔蓋脫落的排水管吸住，送醫後仍有缺氧腦病變、肺炎症狀。桃園地檢署偵結，依照業務過失重傷害罪嫌起訴負責維修、保養的楊姓男子。

檢方調查，楊姓男子負責該社區的SPA池、景觀池的保養、維護，合約中寫明，需要檢查池中的進、出，及回水管路，不過楊男在該年6、7月前往檢查時，僅有保養SPA池及景觀池的機房和驗水，未注意到排水孔蓋脫落問題。

該年7月30日，男童前往游泳，手臂卻排水孔吸住無法掙脫，送醫後發現罹患缺氧性腦病變、吸入性肺炎，及左手前腔室症候群。檢方認為，楊姓男子疏於維護，依照業務過失重傷害罪嫌起訴楊男。

至於該公司前負責人、社區管委會成員等，檢方認為，前負責人已經死亡，其餘人等，因為委託楊的公司進行專業維護，也不具專業，加上楊並未回報有狀況，因此給予不起訴處分。

(中時 )