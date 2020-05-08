5月是迎接油桐花綻放的季節，新北市新店動物之家位於安坑安泰路半山腰上，民眾前往動物之家還可以欣賞油桐花美景。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

5月是迎接油桐花綻放的季節，新北市新店動物之家位於安坑安泰路半山腰上，民眾前往動物之家還可以欣賞油桐花美景。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

5月是迎接油桐花綻放的季節，新北市新店動物之家位於安坑安泰路半山腰上，民眾前往動物之家還可以欣賞油桐花美景。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

每年5月是迎接油桐花綻放季節，新北市新店動物之家位於安坑安泰路半山腰上，民眾前往動物之家還可欣賞油桐花美景。動保處表示，新冠肺炎疫情讓民眾不安，民眾可利用假期前往新店動物之家一日遊，除了親近動物亦可以欣賞油桐花美景。

動保處表示，新冠肺炎疫情未歇，嚴格要求進入各動物之家需量測額溫並佩戴口套，落實防疫政策讓民眾可以安心，前往新店動物之家除了可以吸收天然的芬多精、賞花外，還可以意外遇到有緣份的終身寵物伴侶，絕對是必訪的打卡祕境。

根據世界動物衛生組織公布的官方訊息，目前已知新冠肺炎傳染途徑為人傳人，而且沒有證據顯示寵物具有傳播此疾病的能力，無須針對寵物採取損害其動物福利之措施。動保處也呼籲，民眾勿過度恐慌，可以安心前往動物之家參觀，若遇到喜歡的寵物也可以放心認養。

農業局長李玟表示，全球新冠肺炎疫情延燒，許多疫情嚴重的國家下達封城禁令，未來動保處也將強化智能認養功能，方便民眾在家就可以上網觀看收容犬隻或貓隻，如有發現中意犬貓，再到動物之家進行認養。

李玟也呼籲，「支持認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，讓新北市成為友善動物城市。

(中時 )