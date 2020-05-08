針對行政院擴大紓困方案，讓有工作但無加保者與農漁民，在特定條件下可向政府申請1萬塊的現金補助，卻引發「萬元紓困之亂」。國民黨立委陳以信今天在立院國是論壇表示，政府本是一番美意，但因申請標準複雜，沒有配套措施，又沒與地方政府溝通，結果讓各地民眾在區公所大排長龍，公務員與民眾都很辛苦。他嚴詞抨擊政府因為「太小氣」、「太囉嗦」、「太顢頇」等三大問題，為德不卒才造成社會民怨四起！

他舉出各種荒謬案例：賣口香糖的阿伯，為證明在賣口香糖，竟然跑十幾趟區公所準備文件，感嘆說：「拿到這一萬塊錢，真的好難！」賣玉蘭花的阿姨，被要求提供進貨單跟收據，而罵說：「誰賣玉蘭花會開發票？」「紓困紓成這樣，根本是在整人！」賣地瓜的阿嬤，因為有領國民年金，結果不符合紓困資格，質疑「為何連一個月賺不到1萬塊的，竟然還領不到？」

陳以信更批評，政府要失業的人回頭找雇主開證明，叫人家怎麼好意思？要打零工不認識雇主的人，叫人家去找誰開證明？要戶頭沒錢的人把存摺拿出來，不是在傷害人家尊嚴嗎？他抨擊，現在10個申請者有8、9個都申請不到！政府根本是在刁難人民！

陳以信指出，當前政府三項問題：第一，政府「太小氣」，人民明明都是苦哈哈，蔡政府卻拚命要排富！第二，政府「太囉唆」，文件手續一大堆，連要給錢都不能乾脆一點！第三，政府「太顢頇」，早知道人民都希望發現金，而蔡政府就是吃了秤砣鐵了心，和民意對幹，現在又發的心不甘情不願，造成政府為德不卒，社會民怨四起！

陳以信最後呼籲政府，儘快回應國民黨的訴求，擴大規模排富發現金，才是人民之福，家之福。

(中時 )