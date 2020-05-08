新冠疫情重創經濟，由弱勢團體經營的庇護工場，更是雪上加霜，近期業績普遍銳減3成；天外天電視公司向喜憨兒、慈育、慈泰和愛不囉嗦等4家庇護工場，各購買200盒禮盒，捐贈4家新北在地醫院，希望為第一線醫護人員加油打氣，也協助庇護工場振興業績。

新北市社會局今舉辦捐贈典禮；天外天董事長周詳人表示，疫情肆虐下，民眾對弱勢團體的關注降低，公司盼藉由購買庇護工場烘焙餅乾禮盒，拋磚引玉，協助弱勢社福團體度過寒冬，並慰勞第一線醫護人員辛勞。

「5月是個溫馨的季節！」代表受贈的新北市立聯合醫院副院長王祖琪表示，5月10日是母親節，12日是護士節，相信每位醫護人員收到這份禮物，都能甜在口裡，溫暖在心裡，感謝社會各界對醫護的愛心。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，受疫情影響，庇護工場業績平均掉了3成，感謝民間企業獻愛，幫助弱勢孩子度難關；社會局長張錦麗說，新北市好日子愛心大平台防疫基金，目前累計捐款、物已超過8347萬元，後續將持續接受各界捐贈，希望早日脫離疫情，社會恢復正常運作。

(中時 )