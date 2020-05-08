復盛（6670）等國內高爾夫球代工四雄，今年4月營收年減幅度介於12到42％之間，隨著美國疫情緩和之後的解封行動，加上國際高爾夫球賽6月陸續開打，有機會帶動買氣，進而刺激代工客戶下單，壯大營收。

復盛應用8日公告今年4月合併營收約8.82億元，年減約12.58％，累計今年前4月營收約49.99億元，年減約13.82％，復盛發言人許廷儀表示，4月營收「跟預期的差不多」。

許廷儀指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情，是所有產業都共同面對的議題，高爾夫球代工產業也同樣受到衝擊，所幸，主力市場美國的50個州，超過90％的高爾夫球場，可望從下週重新開放，由於大家悶久了，上場揮桿的人數，應該會很多。

他說，原本預定在今年3到5月的高爾夫球賽事，部份取消，部份則延到7到11月，也有球賽將從6月開打，頻繁的比賽對於球桿和球頭等買氣，的確具有催促功能，是高爾夫代工產業的利多消息。

不過，5月到6月的客戶下單狀況，還是得看整體復工之後的穩定性。

較早公告的大田（8924），今年4月營收也符合預期，大約3.11億元，年減約18.57％，累計今年前4月約10.55億元，年減14.40％，鉅明（8928）則因客戶遞延下單，4月營收約1.17億元，年減幅度較明顯，大約42.10％。

8日公佈營收的明安（8938）衰退幅度也不小，今年4月營收約7.85億元，年減36.21％。

(工商 )