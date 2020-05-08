隨著新冠肺炎對經濟的衝擊持續蔓延，市場對聯準會(Fed)抗疫救經濟可動用工具已捉襟見肘的疑慮不斷升高，利率期貨盤更顯示有超過3成的機率Fed明年會推出負利率，但包括Fed官員與經濟學家都反對採行負利率政策。

由於疫情對經濟的衝擊一波接著一波顯現，市場對Fed現有政策工具的信心越盪越低，因此出現不排除出現負利率的聲浪，根據聯邦基金利率期貨盤顯示，明年聯邦基金利率轉為負值的機率達33％。

反應利率看跌的預期，美國2年期公債殖利率周四收0.129％，創歷史新低，10年期公債殖利率也同步下滑至0.63％，大跌7.9個基本點。

不過，Fed多名決策官員都以日本與歐元區的經驗為由，反對推出負利率。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金(Thomas Barkin)表示，「我個人還沒認為有值得一試的必要。」費城聯準銀行總裁哈克(Partrick Harker )也說，「負利率無法幫助因疫情陷入困境的企業，因為企業的問題與借貸成本無關。」

對於Fed可能採行負利率政策，摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利(David Kelly)同樣持反對的立場，他指出，「推負利率根本沒什麼意義，負利率沒幫到日本經濟，歐洲的情況也是一樣，不但沒幫助，還造成銀行體系阻塞，讓體系的成員都難以運作。」

凱利進一步表示，尤其是政府猛推無限量的財政擴張措施之際，因此也無推負利率的必要。「若要刺激經濟，就是撒更多的錢到消費者與企業手上就對了，國會對此可是完全支持。」

美國迄今通過的經濟振興方案已超過2兆美元，凱利預估，財政振興方案未來還會再加碼2兆美元。

分析師警告，由於流動性偏低，外界不應過度解讀聯邦基金利率期貨走勢。BMO資本市場分析師(Jon Hill)指出，2021年8月以後的期貨合約交易量相當少，所以行情可能操縱在少數幾個交易商手中。

(工商 )