台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）8日發布首季財報，合併營收達4.74億元，年增27.67%，創歷史新高，毛利率55.69%，也較去年的53.83%成長，稅後純益3051萬元，年增18.42%，EPS來到0.66元。詩肯表示，台灣新冠肺炎疫情控制良好，消費力道可望緩步回升，像4月營收仍有逾一成成長。

詩肯4月營收，雖然去年併購的子公司NOVA由於新加坡政府的停工政策，僅有營業6天，營收貢獻減少，但台灣在疫情籠罩下仍有基本動能支撐，單月營收達1.15億元，年增10.44%，累計1~4月營收5.89億元，年增24%，仍創歷史新高。

詩肯表示，由於疫情仍未完全平息，對於營運仍採穩扎穩打策略，除了現金流與庫存無虞外，在「宅經濟」效益帶動下，家具銷售並未如其他產業一般受到明顯衝擊，接單狀況仍然穩定，但也積極促銷，增加民眾消費誘因，像是4月即與指定銀行合作，推出30期分期付款0利率，帶動業績挹注。

而為了增加消費者支付便利性，並響應政府政策，詩肯取得政府行動支付補助專案，正式加入行動支付行列。詩肯表示，由於家具產品單價較高，在行動支付上線後，支付方式更為多元，未來更可利用大數據作為經營決策或消費者需求預測分析。截至4月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、42、7店，總店數128店。

(工商 )