經濟部投資台灣事務所8日召開本周「中小企業加速投資行動方案」審查會議，會中通過5家中小企業擴大投資11億元，總計投資台灣3大方案已帶動473家企業投資約9,891億元，預估創造8.17萬個本國就業機會，後續尚有56家企業排隊待審。

事務所表示，本周通過旻成齒輪、凱嘉機械、鼎熒精密、上暘光學及某軟體服務公司等5家中小企業投資，累計中小企業加速投資行動方案通過224家中小企業投資約950億元，帶來9,403個本國就業機會。

(工商 )