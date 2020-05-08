5家中小企業投資11億 三大投資破兆倒數中 19:072020/05/08 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部投資台灣事務所8日召開本周「中小企業加速投資行動方案」審查會議，會中通過5家中小企業擴大投資11億元，總計投資台灣3大方案已帶動473家企業投資約9,891億元，預估創造8.17萬個本國就業機會，後續尚有56家企業排隊待審。 事務所表示，本周通過旻成齒輪、凱嘉機械、鼎熒精密、上暘光學及某軟體服務公司等5家中小企業投資，累計中小企業加速投資行動方案通過224家中小企業投資約950億元，帶來9,403個本國就業機會。 (工商 ) #企業投資 #中小企業 #加速投資 #行動方案 #家中小企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺中小企業 信保基金展延措施回溯自1月15日起實施 20:082020/05/04 財經 已核准436件、總額逾70億元 陽信銀 全力動員拚紓困 04:102020/05/05 金融．稅務 新增保留盈餘 課稅準則拍板 04:102020/05/05 金融．稅務 【酷碰券變變變3】不甩經長！中小企業處堅持內定4業者 08:172020/05/05 政治 北富銀防疫紓困 不落人後 04:102020/05/07 產業特刊 經部「中小企業紓困振興行動櫃檯」啟動 全台巡迴22場，桃園首發 04:102020/05/07 產業特刊 上海通過新基建行動方案 3年投人幣2,700億元 15:132020/05/07 財經 中小企業放款 首季較去年暴增1056億 18:192020/05/07 財經 救急！ 中小企業放款 首季增1,056億 04:102020/05/08 財經要聞 《金融》疫情衝擊需款孔急 國銀Q1中小企新增放款破千億 07:442020/05/08 財經 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 慘…散戶押這檔變替死鬼！專家驚爆恐套牢一輩子 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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