近來全世界新冠肺炎肆虐，許多人面臨著身心靈的煎熬，吳克群推出新歌〈咁有風在吹〉，希望帶給樂迷陪伴與慰藉，他近來大量閱讀大腦、心理學、精神疾病書籍與影片，與朋友相處更能了解彼此；而總給人正能量、陽光的他認為，「真正能快樂的人並非無時無刻都正能量或笑臉迎人，反而是能正視自己苦痛的人，能真正的擁有快樂而不用佯裝微笑，這是我經過傷痛後的感想」。

他分享紓壓方式，包括寫歌、打球、以及一群真正的朋友陪伴，「創作能釋放情緒並且成為一個留下來的作品，是我最大的幸福，打球時的我們就像回到高中一群臭男生一樣，智商少30%但快樂卻增加70%」，至於真正的朋友會試著理解你、而不是跟你講道理，「很幸運有一群願意陪伴的朋友，當他們有難我也試著安靜的陪伴。」

〈咁有風在吹〉吳克群親自擔任MV導演，團隊特別到新山夢湖拍攝，由2位新生代女演員廖曉彤、王渝萱擔綱演出，MV沒有有聲的台詞對白僅以手語溝通表現，吳克群說當導演最大的問題就是會發胖，「對嘴畫面拍的很快，因為我知道導演不會剪進去，我還是想當歌手，因為比較帥、我想瘦！」

(中時 )