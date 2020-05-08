台中市議員吳瓊華8日抨擊，「台中鐵路高架化，就差最後一哩路！」只剩烏日這一段未高架化，籲交通部別讓民眾活在「故障平交道」恐懼中。市長盧秀燕表示，從豐原到大慶站鐵路高架370億元經費，她擔任立委期間爭取中央全額補助，至於大慶延伸至烏日站規畫，會再努力與中央爭取。

吳瓊華昨日質詢時強調，去年11月烏日成功站附近的平交道故障，差一點就發生憾事，當時就再次提出主張鐵路高架化從大慶延伸到烏日站，但目前台中鐵路高架化從豐原到大慶站，交通部曾稱大慶站往南高架化應優先動工，到現在沒有動靜。

盧秀燕指出，現有的台中鐵路高架已完成，從豐原到大慶站370億元經費，她在擔任立委期間爭取中央全額補助，至於大慶延伸至烏日站規劃，市府會再努力與中央爭取，藉交通建設提升市民生活品質。

交通局長葉昭甫說，市府爭取山海環線的決心從未改變，交通部去年2月20日公文通知請市府修正報告，市府同年3月19日即依審查意見完成修正，將報告書送交通部審查，表明依原計畫持續推動。

市府強調，交通部同年10月8日才正式舉行會議審查，請市府依審查意見修正，與台鐵協商共同帶動周邊發展；市府今年2月18日與台鐵局取得共識，近期就會完成報告書修正，函送交通部審議，全力爭取中央核定。

(中時 )