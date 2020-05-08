台中市已擁有洲際棒球場，可舉辦國際棒球賽事、大型演唱會，但仍需要大型室內場館，市府投入總經費65億元，規畫在北屯區「文中小6」預定地興建台中巨蛋體育館，與台北小巨蛋、高雄巨蛋相比較，台中巨蛋規畫體育賽事總席次、演唱會可售票席位數都居冠，以高鐵南北1小時車程，營運商機大。

「台中巨蛋絕不會變成蚊子館！」運動局長李昱叡指出，占地6.9公頃台中巨蛋，以非疫情期間核算，台北小巨蛋與高雄巨蛋檔期都達暴滿狀態，排隊預約不易排上場地，台中巨蛋擁有天候佳與交通方便等優勢，加上觀光景點與美食，預期能吸引很多客源。

北中南三大巨蛋超級比一比，體育賽事觀眾總席次，台北巨蛋容納1萬5000人、高雄巨蛋1萬4878人、台中巨蛋達1萬5500人，另針對演唱會可售票席位數，台北巨蛋1萬2524人、高雄巨蛋1萬2200人、台中巨蛋1萬3000人，未來人氣將高於南北兩大巨蛋。

台中巨蛋體育館將可提供籃球、排球、羽球、網球、5人制足球與技擊類運動場地，成為各種室內運動、國際級運動賽事及大型演唱會等活動的多功能室內運動場館。

備受矚目的國內外大型演唱會活動及藝文娛樂等各項表演場所，民眾不必奔波外地觀賞，打造多功能體育館，李昱叡透露，很多營運專業團隊對台中巨蛋表達高度興趣，期盼台中巨蛋誕生為「金雞母」。

(中時 )